Азиатские рынки акций закрылись разнонаправленно

По итогам торгов в среду фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона, активно поднимавшиеся в ходе сессии, изменились без единой динамики.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос в среду на 0,2%.

Японские Nikkei 225 и Topix повысились соответственно на 0,16% и 0,37%.

Гонконгский фондовый индикатор Hang Seng понизился на 0,89%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,75%, индийский BSE Sensex - 0,33%. Южнокорейский индекс Kospi снизился на 2,3%, новозеландский NZX 50 упал на 0,6%; накануне рынки Новой Зеландии были закрыты в связи с государственным праздником.

Накануне большинство азиатских индексов продемонстрировали рекордное падение за несколько лет из-за взлета волатильности на рынке. Некоторые инвесторы объясняют спад на мировом фондовом рынке ожиданиями ускорения инфляции в США и темпов подъема ставки Федеральной резервной системой, однако многие эксперты отмечают, что сейчас наблюдается нормальная коррекция, и поводов для опасения нет.

"Рынок еще не до конца оправился после обвала в начале недели, - говорит аналитик Toyo Securities Хироаки Хивада. - Многие начинают продавать бумаги на отскоке, и ситуация по-прежнему неустойчива".

Цена акций японских компаний Shin-Etsu и Toyota Motor выросла на 3,6% и 1,2% соответственно благодаря сильной квартальной отчетности.

Котировки бумаг китайского интернет-гиганта Tencent Holdings увеличились на 1,2%.

Капитализация Japan Tobacco рухнула на 6%, до минимума за 3 года. Компания дала разочаровавший инвесторов прогноз прибыли и сообщила о переносе планов по выводу своего нового продукта Ploom на японский рынок на сентябрь. Ранее ожидалось, что это устройство, в котором табак нагревается, а не горит, можно будет купить уже в 1-м полугодии.

Акции SoftBank Group подорожали на 3,8%. Японская телекоммуникационная группа сообщила о снижении операционной прибыли в 3-м квартале текущего финансового года, однако показатель оказался выше прогнозов рынка.

Также компания анонсировала начало подготовки к листингу своего подразделения, предоставляющего услуги сотовой связи в Японии. По словам представителей SoftBank, это даст руководству подразделения большую свободу для определения стратегии развития бизнеса.