Азиатские рынки акций преимущественно закрылись на позитиве

Торги в четверг большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершило на позитиве на фоне сохраняющейся волатильности, сообщает Dow Jones.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился на 0,3%. За предыдущие четыре сессии индикатор потерял 6,2%.

Как полагает главный рыночный аналитик по Азии J.P. Morgan Funds Тай Хуэй, волатильность прошедшей недели была неизбежной, учитывая затишье, которое ей предшествовало.

"Я удивлен, что люди были удивлены", - сказал он. Эксперт рекомендует покупать акции в ожидании дальнейшего роста котировок.

Однако не все аналитики так оптимистичны.

"Мы считаем, что еще слишком рано говорить о том, что все хорошо, - говорится в сообщении Capital Economics. - Мы ожидаем, что необузданный оптимизм уступит место растущему пессимизму, поскольку станет ясно, что экономика США будет замедляться в ответ на ужесточение политики ФРС и угасание фискальных стимулов".

Даже если нынешняя турбулентность утихнет, американская экономика, по мнению экспертов Capital Economics, растеряет темпы роста в конце 2018 года или в 2019 году, что будет способствовать снижению котировок акций местных компаний.

Японские Nikkei 225 и Topix по итогам торгов увеличились соответственно на 1,13% и 0,9%.

Котировки акций Shiseido Co. выросли на 4%. Квартальная прибыль производителя косметики, по предварительным данным, оказалась лучше консенсус-прогноза.

Около 60% компаний, опубликовавших финансовую отчетность за прошлый квартал, получили прибыль выше ожиданий аналитиков.

В четверг подорожали бумаги автопроизводителей, включая Honda Motor - на 0,9% и Toyota Motor - на 2,4%.

Рыночная стоимость производителя роботов Fanuc Corp. поднялась на 3,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi за день повысилось на 0,46%.

Капитализация производителей полупроводников Samsung Electronics Co. и SK Hynix выросла на 0,4% и 3,9% соответственно.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 вырос на 0,24%.

Китайский индекс Shanghai Composite уменьшился на 1,43%, между тем гонконгский Hang Seng прибавил 0,42%.

Рост китайского экспорта ускорился в январе, несмотря на укрепление юаня и осложнение торговых отношений с США. При этом темпы увеличения импорта оказались гораздо более высокими, что обусловлено, в частности, календарными факторами и повышением цен на сырье.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, объем китайского экспорта в долларовом выражении в прошлом месяце вырос на 11,1% после повышения на 10,9% месяцем ранее. Импорт взлетел на 36,9% после подъема на 4,5% в декабре.