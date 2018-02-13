Нефть дешевеет, котировки WTI опустились ниже $59

Цены на нефть продолжили снижение на вечерних торгах во вторник из-за ожиданий того, что рост мирового предложения будет опережать прирост спроса на сырье в текущем году.

К 17.22 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,78 процента до $62,10 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $58,72 за баррель, что на 0,96 процента ниже предыдущего закрытия.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило в своем ежемесячном обзоре, что глобальное предложение нефти по темпам роста может опережать прирост мирового спроса на сырье в 2018 году.

Ведомство также прогнозирует, что США к концу этого года могут обойти Россию по добыче нефти и стать мировым лидером.

В фокусе внимания инвесторов - данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API), которые будут опубликованы сегодня после полуночи, и выходящая завтра официальная статистика Управления энергетической информации (EIA).

“Динамика запасов на этой неделе будет определять дальнейшую траекторию цен на нефть”, – сказал Уильям О'Лафлин из Rivkin Securities.

Запасы нефти в США увеличились за неделю к 2 февраля на 1,90 миллиона баррелей до 420,3 миллиона баррелей, хотя аналитики предрекали прирост на 3,19 миллиона баррелей.

Запасы нефтепродуктов в США в отчетный период также выросли.