Нефть начала торги ростом

Цены на нефть растут утром в понедельник после сильного пятничного снижения благодаря восстановлению на фондовых рынках.

К 9.03 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,86 процента до $63,33 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $59,83 за баррель, что на 1,06 процента выше предыдущего закрытия.

Среди факторов, сдерживающих дальнейший подъем рынка, аналитики называют стремительный рост нефтедобычи в США.

По расчетам Управления энергетической информации (EIA), недельный объем производства сырья в США вырос до исторического максимума 10,25 миллиона баррелей в сутки за неделю к 2 февраля.

В своем февральском обзоре ведомство повысило среднегодовой прогноз прироста добычи нефти в США. EIA полагает, что добыча вырастет в 2018 году на 1,26 миллиона баррелей в сутки к 2017-му до 10,59 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, число установок для бурения нефтяных скважин в США на прошлой неделе увеличилось на 26 штук до 791 – максимального значения с апреля 2015 года, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.