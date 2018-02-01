Доллар поддержала риторика ФРС, рынки ждут выхода статистики

Доллар показывает стабильную динамику к корзине основных валют в четверг после того, как ФРС США высказала уверенность в перспективах роста и инфляции в экономике, укрепив прогнозы постепенного повышения ставок в этом году.

Теперь трейдеры ждут выходов экономических индикаторов, в том числе и занятости вне сельского хозяйства, надеясь, что они повлияют на доллар.

По итогам двухдневного заседания в среду ФРС сохранила прежний уровень ставок, заметив, что инфляция, вероятно, ускорится в этом году, что укрепило надежды на дальнейший рост стоимости заимствований при новом главе американского центробанка Джероме Пауэлле.

Среди ожидаемых данных, выходящих в четверг - производственный индекс ISM, а число занятых вне сельского хозяйства в США и среднее значение почасовой оплаты станут известны в пятницу.

Индекс доллара к корзине основных валют к 8.31 снизился на 0,05 процента до 89,092 пункта, отскочив от трёхлетнего минимума 88,438, установленного на прошлой неделе. За январь индекс опустился на 3,2 процента.

Доллар вырос на 0,1 процента по отношению к иене до 109,29 иены, отходя от четырёхмесячного минимума значением 108,280, до которого котировка опустилась в пятницу.

Евро вырос на 0,03 процента до $1,2425, отойдя от максимума $1,2475, отмеченного накануне.

Единая европейская валюта выросла на 3,5 процента в январе из-за вероятности, что ЕЦБ начнёт нормализацию денежно-кредитной политики в этом году.

Британский фунт вырос на 0,02 процента до $1,4193, увеличившись на 5 процентоов по отношению к доллару в январе.