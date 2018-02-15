Иена в паре с долларом обновила15-месячный максимум

В ходе сегодняшних азиатских торгов японская иена обновила максимум с ноября 2016 года в паре с долларом и продолжила энергичный подъем по отношению к большинству валют, сообщает Bloomberg.

Между тем доллар США вернулся к снижению в большинстве валютных пар из-за опасений, связанных с растущими бюджетным дефицитом и госдолгом США.

Евро к 9:36 стоил $1,2464 по сравнению с $1,2451 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.

"Если наращивать дефицит текущего счета и бюджета, то для обменного курса создается множество уязвимостей перед внешними факторам", - считает эксперт Toronto Dominion Bank по валютной стратегии Марк Маккормик.

Совокупный дефицит США (фискальный и текущего счета) снова близок к 6% ВВП, что не дает улучшить прогноз для доллара, отметил он.

Курс доллара к японской нацвалюте опустился до 106,49 иены против 107,01 иены на закрытие вчерашних торгов.

За евро к 9:36 давали 132,73 иены по сравнению со 133,24 иены накануне.

На этой неделе иена прибавила более 2%, однако министр финансов Японии Таро Асо заявил парламенту в четверг, что не считает такое укрепление излишне резким и требующим интервенций на валютном рынке. Ранее Т.Асо говорил, что резким и внезапным следует считать повышение или снижение курса на 5 иен за два дня.