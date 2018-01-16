Доллар стабилен в паре с евро, иена снижается впервые за шесть сессий

Доллар США в ходе торгов во вторник стабилен в паре с евро у минимального уровня с декабря 2014 года, а японская иена снижается впервые за шесть сессий, поскольку трейдеры считают, что в противном случае Банк Японии и правительство страны предпримут меры для ограничения ее роста, пишет агентство Bloomberg.

Евро к 9:08 сегодня стоил $1,2263 по сравнению с $1,2264 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке.

Ставки рынка на укрепление единой валюты достигли новых максимумов на прошлой неделе, и эксперты ожидают их дальнейшего роста, отмечает Dow Jones. Согласно данным Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США, чистые длинные позиции в евро за неделю выросли со 127,9 тыс. до рекордных 144,7 тыс., то есть рынок сейчас ставит около $21,5 млрд на то, что евро продолжит подъем.

"Лонги в евро могут достичь даже более высоких уровней при следующей публикации данных", - считают аналитики Rabobank.

Хеджевые фонды увеличили короткие позиции по доллару по отношению к корзине валют развитых и развивающихся стран почти вдвое - с $5,4 млрд до $10,1 млрд, максимума с конца октября.

Стоимость единой европейской валюты к этому времени повысилась со 135,56 иены до 135,94 иены. Курс доллара поднялся со 110,54 иены до 110,85 иены.

По словам валютного стратега Tokai Tokyo Research Center Хидэки Сибаты, уровень 110 иен за доллар важен не только с психологической точки зрения, но и потому, что последние оценки бизнеса в опросе Танкан, проводимом японским ЦБ, концентрировались около этой отметки. "Наблюдается восходящая коррекция доллара, поскольку его распродажа (в паре с иеной) в последнее время, похоже, зашла слишком далеко", - говорит эксперт.

Долларовый индекс Bloomberg за последние четыре сессии потерял 1,9%, во вторник он повышается на 0,1%. Между тем долларовый индекс ICE, фиксирующий позиции доллара к валютам шести основных торговых партнеров США, опустился на 0,5%.