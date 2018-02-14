Японская валюта дорожает к доллару и евро

Доллар США дешевеет относительно евро в ожидании данных об инфляции в США, стоимость американской валюты к иене опустилась в ходе торгов до минимального уровня за 15 месяцев.

Осторожность инвесторов на фоне повышенной волатильности финансовых рынков поддерживает иену, считающуюся валютой "тихой гавани", отмечает аналитик United Overseas Bank в Сингапуре Хенг Кун Хоу.

Статданные по экономике Японии, опубликованные в среду, указали на замедление темпов роста ВВП Японии в четвертом квартале 2017 года. Тем не менее, японская экономика в октябре-декабре 2017 года выросла по итогам восьмого квартала подряд, что является самым длительным периодом непрерывного подъема ВВП страны с конца 80-х годов.

Несмотря на замедление роста в конце прошлого года, статданные в целом указывают на то, что политика, проводимая японским премьером Синдзо Абэ, обеспечивает стабильный экономический подъем, пишет MarketWatch.

В то же время самый длительный непрерывный рост ВВП за 28 лет ставит вопрос о том, насколько уместной является ультрамягкая монетарная политика японского Центробанка, отмечают экономисты.

Внимание трейдеров направлено на данные об инфляции в США, которые будут обнародованы министерством труда в среду в 16:30 мск.

Доллар по состоянию на 9:37 снизился к японской валюте до 107,24 иены по сравнению с 107,82 иены на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов курс доллара опускался до 107,01 иены - минимума с ноября 2016 года.

Курс евро к иене снизился до 132,67 иены против 133,18 иены накануне.

Стоимость евро относительно доллара поднялась до $1,2372 по сравнению с $1,2352 по итогам предыдущей сессии.