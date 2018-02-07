Доллар стабилизировался на фоне восстановления рынков акций

Доллар стабилизировался в среду к корзине основных валют с возвращением спокойствия на мировые финансовые рынки, при этом бегство инвесторов в безопасные активы отчасти прекратилось, повысив спрос на акции.

Американская валюта укреплялась к своим конкурентам, таким как евро, когда инвесторы в начале этой недели начали переводить свои средства в активы-убежища на фоне распродаж на мировых фондовых рынках, которые спровоцировало падение Уолл-стрит.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, торгуется без существенных изменений вблизи 89,621, отступив от двухнедельного пика 90,034, установленного ночью.

Евро поднялся на 0,02 процента до $1,2379 после падения накануне до двухнедельного минимума $1,2314.

Доллар снизился на 0,4 процента до 109,16 иены после роста на 0,5 процента минувшей ночью. Однако он по-прежнему находится выше минимума 108,460, достигнутого накануне на фоне резких колебаний мировых фондовых рынков.

Американский рынок акций во вторник поднялся примерно на 2 процента после сильнейшей однодневной распродажи за более чем шесть лет.

Австралийский доллар ослаб на 0,4 процента до $0,7871, но удерживается выше месячного минимума $0,7835, установленного во вторник.

Британский фунт стерлингов вырос на 0,06 процента до $1,3960, ночью коснувшись минимума $1,3838, самой низкой отметки с 19 января.

Швейцарский франк, считающийся безопасной валютой, как и иена, практически не меняется, торгуясь вблизи 0,9350 франка за доллар после снижения на 0,45 процента ночью.