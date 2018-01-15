Доллар в паре с евро обновил минимум с декабря 2014 года

Доллар США в понедельник обновил минимум более чем за три года в паре с евро из-за возможности более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне, чем предполагалось ранее.

Долларовый индекс ICE продолжает снижение.

Между тем иена поднялась до максимума за четыре месяца на заявлениях главы Банка Японии Харухико Куроды, сообщает агентство Bloomberg.

По словам Х.Куроды, умеренный рост экономики в Японии продолжается, и инфляция со временем достигнет целевого уровня в 2% годовых. Он пообещал продолжать мягкую денежно-кредитную политику, пока инфляция не усилится до ориентира.

Юань на торгах в понедельник достиг максимума за два года после повышения справочного курса китайского ЦБ, поднявшись на 0,5%, до 6,4315/$1 в Шанхае. Народный банк Китая повысил справочный курс сразу на 0,55%, чего не наблюдалось более трех месяцев, до 6,4574 юаня/$1.

На этой неделе Китай обнародует данные о динамике ВВП в 4-м квартале, которые могут определить динамику многих рынков.

Евро к 9:20 стоил $1,2223 по сравнению с $1,2202 на закрытие прошлой сессии в Нью-Йорке.

Стоимость единой европейской валюты к этому времени уменьшилась до 135,33 иены со 135,52 иены в прошлую пятницу. Курс доллара опустился со 111,06 иены до 110,83 иены.