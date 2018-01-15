Последнее обновление: 15.01.2018 13:35

Доллар в паре с евро обновил минимум с декабря 2014 года

Доллар США в понедельник обновил минимум более чем за три года в паре с евро из-за возможности более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне, чем предполагалось ранее.

Долларовый индекс ICE продолжает снижение.

Между тем иена поднялась до максимума за четыре месяца на заявлениях главы Банка Японии Харухико Куроды, сообщает агентство Bloomberg.

По словам Х.Куроды, умеренный рост экономики в Японии продолжается, и инфляция со временем достигнет целевого уровня в 2% годовых. Он пообещал продолжать мягкую денежно-кредитную политику, пока инфляция не усилится до ориентира.

Юань на торгах в понедельник достиг максимума за два года после повышения справочного курса китайского ЦБ, поднявшись на 0,5%, до 6,4315/$1 в Шанхае. Народный банк Китая повысил справочный курс сразу на 0,55%, чего не наблюдалось более трех месяцев, до 6,4574 юаня/$1.

На этой неделе Китай обнародует данные о динамике ВВП в 4-м квартале, которые могут определить динамику многих рынков.

Евро к 9:20 стоил $1,2223 по сравнению с $1,2202 на закрытие прошлой сессии в Нью-Йорке.

Стоимость единой европейской валюты к этому времени уменьшилась до 135,33 иены со 135,52 иены в прошлую пятницу. Курс доллара опустился со 111,06 иены до 110,83 иены.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование