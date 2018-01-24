Индекс доллара снизился до трехлетнего минимума

Доллар снизился в среду до трехлетнего минимума к корзине основных мировых валют на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу того, что валюта США может потерять свое преимущество в доходности в то время, как ведущие центробанки начинают сворачивать свои масштабные программы денежного стимулирования.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, впервые с декабря 2014 года опустился ниже отметки 90,00. К 09.12 он снизился на 0,3 процента до 89.863.

На фоне повсеместного ослабления доллара евро достиг нового трехлетнего пика, а фунт стерлингов поднялся до максимального уровня с июня 2016 года, когда состоялся референдум о членстве Великобритании в ЕС.

По отношению к японской иене доллар впервые за четыре месяца опустился ниже отметки 110.

В последние недели иена укрепила позиции, после того как Банк Японии ранее в январе сократил объем покупки долгосрочных облигаций, спровоцировав опасения о том, что регулятор готовится свернуть меры стимулирования денежно-кредитной политики.

В ходе торгов доллар опускался вплоть до 109,80 иены, минимального уровня с 15 сентября. К 09.12 МСК он торговался около 109,88 иены, на 0,4 процента ниже уровня закрытия предыдущего дня.

Американская валюта потеряла около 2,5 процента к иене с начала месяца и может показать сильнейшее месячное падение с января 2017 года.

Евро вырос на 0,2 процента до $1,2324, поднимаясь прежде вплоть до $1,2335, максимального уровня с декабря 2014 года.

Поддержку единой валюте оказали, в частности, опубликованные во вторник данные Еврокомиссии, согласно которым индекс потребительского доверия в еврозоне в январе вырос гораздо сильнее, чем ожидалось.

Фунт стерлингов, укрепился почти на 0,3 процента до $1,4035, ранее коснувшись отметки $1,4049.