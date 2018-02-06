Иена дорожает к доллару и евро

В ходе сегодняшних азиатских торгов японская нацвалюта продолжает подъем по отношению к большинству мировых валют после роста на 1,5-2% в понедельник: инвесторы, напуганные обвалом рынка акций, ищут спасения в защитных активах.

Наиболее надежные гособлигации также дорожают во вторник, доходность 10-летних US Treasuries опустилась на 6 базисных пунктов - до 2,65%.

Между тем швейцарский франк, тоже считающийся одной из "тихих гаваней" валютного рынка, стабилизировался сегодня после подъема накануне. Фунт стерлингов пытается отыграть резкое падение по отношению к большинству валют развитых стран, но пока слабо меняется в парах с долларом и евро.

Доллар США немного дешевеет в паре с евро, но дорожает к сырьевым валютам, включая рубль, австралийский доллар, норвежскую крону и южноафриканский рэнд.

Евро к 9:06 стоил $1,2376 по сравнению с $1,2367 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке.

В паре с иеной курс доллара снизился на то же время до 108,94 иены против 109,09 иены накануне.

За евро к 9:06 давали 134,82 иены по сравнению со 134,92 мены на закрытие вчерашних торгов.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается менее чем на 0,1%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снижается на 0,1%.

"Коррекция может продлиться всего неделю, она будет временной и не станет началом полного краха, поскольку мировая экономика в хорошем состоянии", - считает глава департамента финансовой аналитики SBI Securities Цутому Сома.

По его оценкам, пара доллар/иена может ненадолго опуститься ниже 108 иен/$1, но затем вернется к диапазону 108-110 иен/$1.

Австралийский доллар упал на 0,4% к доллару США после того, как Резервный банк Австралии сохранил базовую процентную ставку по итогам 16-го заседания подряд - это рекорд по продолжительности времени без изменения ставки.

Венесуэльский боливар рухнул на 80% на первом валютном аукционе ЦБ Венесуэлы с августа: за доллар на торгах 5 февраля давали около 25 тыс. боливаров против 3 345 боливаров примерно полгода назад. Вместе с тем официальный курс венесуэльской нацвалюты все еще намного выше, чем на черном рынке, где за доллар можно получить свыше 225 000 боливаров, по данным dolartoday.com.

Биткойн к концу торгов в понедельник опустился ниже $7000 впервые с ноября и завершил сессию на уровне $6147,30. С рекордного максимума, достигнутого в середине декабря, биткойн потерял уже более 60% стоимости.

Капитализация мировых криптовалют в целом сократилась более чем наполовину с начала января - с $830 млрд до $366 млрд, свидетельствуют данные CoinDesk.