Доллар восстановился после снижения из-за приостановки работы правительства США

Доллар восстановил часть потерь в понедельник, вызванных приостановкой работы правительства США, благодаря росту доходности американских госбондов, в то время как инвесторы относительно спокойно восприняли политическую неопределенность в Вашингтоне.

Приостановка работы американского правительства вступила в силу в ночь с пятницы на субботу, поскольку демократы и республиканцы не смогли договориться о продлении финансирования из-за разногласий в вопросах иммиграции и охраны границ.

В воскресенье лидеры республиканцев и демократов в Сенате провели переговоры в попытке преодолеть противоречия. Как ожидается, в понедельник Сенат проголосует относительно резолюции о временном финансировании работы правительства до 8 февраля.

“Рынок привык к тому, что происходит в американской политике. Он не придал большого значения приостановке работы правительства, потому что это, скорее, политическое шоу”, - сказал Кодзи Фукайя из FPG Securities в Токио.

К 8.37 индекс доллара к корзине основных валют прибавил 0,1 процента до 90,631 после снижения до 90,155, удерживаясь выше трехлетнего минимума в 90,113, достигнутого в четверг.

Евро торговался без резких колебаний на уровне $1,2226 после снижения до $1,2275, не сумев вернуться к трехлетнему пику в $1,2323, достигнутому в среду.

“Как ожидается, приостановка работы правительства продлится не очень долго. В то же время, если она растянется на несколько недель, нам придется начать беспокоиться о негативном воздействии на американскую экономику”, - сказал Син Кадота, старший аналитик Barclays в Токио.

Доллар также восстановил потери к иене, торгуясь на уровне 110,78 и удерживаясь выше четырехмесячного минимума в 110,190, достигнутого в среду.

Поддержку доллару оказал подъем доходности госбондов США. Доходность 10-летних гособлигаций в понедельник продолжила расти, достигнув пика трех с половиной лет в 2,672 процента.

Австралийский доллар вырос на 0,1 процента до $0,7993, новозеландский доллар торговался без ярко выраженной динамики на уровне $0,7276.

Фунт стерлингов сбавил 0,3 процента до $1,3860, отойдя от максимума полутора лет в $1,3942, достигнутого в среду после выхода разочаровывающих данных о розничных продажах в Британии.