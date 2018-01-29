Доллар растет по отношению ко всем валютам G10

Доллар США в понедельник растет по отношению ко всем валютам G10 - основных развитых стран мира, доходность US Treasuries обновила максимум с мая 2014 года.

Между тем иена перешла к снижению из-за заявлений главы Банка Японии Харухико Куроды об улучшении показателей инфляции в стране, сообщает Bloomberg.

Объемы торгов 10-летними гособлигациями США резко выросли в ожидании заседания Федеральной резервной системы на этой неделе, хотя участники рынка и не ожидают изменений денежно-кредитной политики Федрезерва.

"Повышение доходности 10-летних US Treasuries подстегивает покупку доллара, и он консолидируется", - отметил глава группы финансовых решений в CIBC World Markets (Japan) Ко Харуки.

Кроме того, участники рынка ждут первого для президента США Дональда Трампа доклада Конгрессу о положении дел в стране (State of the Union), который запланирован на 30 января.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Х.Курода заявил, что инфляция в Японии наконец-то движется в направлении целевых 2% годовых. Банк Японии позднее опубликовал комментарий, согласно которому глава ЦБ не собирался пересматривать прогноз инфляции, а лишь обрисовал текущую динамику.

Евро к 9:31 снизился до $1,2413 по сравнению с $1,2427 по итогам прошлой недели в Нью-Йорке.

Курс единой европейской валюты к иене поднялся к этому времени до 135,08 иены со 134,96 иены в прошлую пятницу. Доллар подорожал до 108,85 иены по сравнению с 108,58 иены на закрытие.

Юань в январе подорожал к доллару почти на 3%, на торгах в понедельник его курс достиг 6,3240/$1.