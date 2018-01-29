Нефть дешевеет, Brent торгуется ниже $70 за баррель

Нефтяные цены активно снижаются днем в понедельник на сигналах роста добычи в США.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:44 уменьшилась на $0,66 (0,94%) - до $69,86 баррель.

Нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 14:45 мск подешевела на $0,39 (0,59%) - до $65,75 за баррель.

Разница в ценах между WTI и Brent сократилась до минимума за 5 месяцев

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США выросло на 12 единиц за неделю, завершившуюся 19 января. Теперь число установок составляет рекордные с августа 759 единиц.

"Число нефтедобывающих установок серьезно выросло, что ограничивает рост цен на нефть", - говорит аналитик UBS Wealth Management Джованни Стауново.

Между тем аналитики Societe Generale предупредили о риске резкого снижения нефтяных цен, поскольку рынок перекуплен. По их оценкам, падение может составить до $8 за баррель, то есть Brent вернется к коридору $62-63 за баррель, передает CNBC.

Хедж-фонды и другие спекулятивные игроки недавно увеличили длинные позиции (ставки на повышение цен) по нефти и нефтепродуктам до рекордных уровней.