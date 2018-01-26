Цены на нефть в небольшом минусе, инвесторы готовятся к сезонному ослаблению спроса

Цены на нефть незначительно снижаются утром в пятницу в связи с прогнозами сезонного ослабления спроса на сырье.

К 9.24 фьючерсы на европейский маркерный сорт Brent опустились на 0,21 процента до $70,27 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $65,40 за баррель, на 0,17 процента ниже предыдущего закрытия.

Несмотря на то что в целом прогноз спроса хороший, зима на исходе – НПЗ уходят на ремонт, и поэтому в краткосрочной перспективе может наблюдаться ослабление спроса, говорит Георги Славов из Marex Spectron.

Среди других факторов давления отраслевые эксперты называют рост нефтедобычи в США. Как показали данные Управления энергетической информации (EIA), производство сырья в США на прошлой неделе выросло до 9,88 миллиона баррелей в сутки.

Стремительный рост нефтедобычи в США остается одним из главных противовесов усилиям производителей ОПЕК+, которые договорились об ограничении добычи сырья до конца 2018 года ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения.

Производство ресурсов сланцевой нефти в США в феврале вырастет 14-й месяц подряд, следует из прогноза Минэнерго страны. В 2018 году прирост добычи сланцев, как ожидается, составит 1 миллион баррелей в сутки.

При этом министр энергетики США Рик Перри не считает рост добычи ресурсов сланцевой нефти помехой для ребалансировки рынка. Такую позицию он озвучил во время встречи со своими коллегами из России и Саудовской Аравии на полях Всемирного экономического форума в Давосе.