Цены на нефть разнонаправленны, фокус на официальных данных о запасах в США

Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику на вечерних торгах в среду: Brent незначительно дешевеет, а котировки WTI сдержанно растут.

К 17.25 фьючерсы на европейский маркерный сорт Brent опустились на 0,30 процента до $69,75 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $64,65 за баррель, на 0,28 процента выше предыдущего закрытия.

Как показали данные Американского института нефти (API), запасы нефти в США увеличились на 4,8 миллиона баррелей до 416,2 миллиона за неделю к 19 января, тогда как аналитики предсказывали снижение на 1,6 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США за указанный период также выросли. Официальная статистика Минэнерго США выйдет сегодня вечером.

Кроме того, инвесторов беспокоит сложившаяся ситуация в Азии, где переизбыток бензина привёл к тому, что маржа его производства упала до минимального уровня с 2015 года.

В то же время, как отмечают аналитики, рынок продолжает получать поддержку от ограничения добычи сырья Организацией стран-нефтеэкспортёров и не входящими в неё государствами, включая Россию, а также хорошего экономического роста.

По оценке Международного валютного фонда, рост мировой экономики составит 3,9 процента в 2018 году и 2019-м, что превышает предыдущий прогноз на 0,2 процентных пункта.

Стивен Иннес из Oanda считает, что “благоприятный прогноз экономического роста вкупе со строгим соблюдением ОПЕК+ условий глобального пакта оказывает надёжную поддержку нефтяным котировкам”.