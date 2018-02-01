Последнее обновление: 01.02.2018 10:26

Цены на нефть в легком плюсе за счет строгого соблюдения ОПЕК условий глобального пакта

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть пытаются расти утром в четверг при поддержке строгого соблюдения картелем ОПЕК условий глобального пакта об ограничении добычи сырья.

К 9.16 фьючерсы на североморскую смесь Brent подросли на 0,15 процента до $68,99 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $64,81 за баррель, на 0,12 процента выше предыдущего закрытия.

Добыча нефти ОПЕК выросла в январе на 100.000 баррелей в сутки к декабрю и составила 32,4 миллиона баррелей в сутки, показали расчеты Reuters.

В то же время, приверженность организации пакту в предыдущем месяце выросла до 138 процентов против 137 процентов в декабре.

Одним из главных противовесов усилиям ОПЕК+ остается стремительный рост нефтедобычи в США, говорят аналитики.

По данным Управления энергетической информации (EIA), объем производства сырья в стране в ноябре перешагнул рубеж в 10 миллионов баррелей в сутки впервые с 1970 года. Добыча увеличилась на 384.000 баррелей в сутки по сравнению с октябрем до 10,038 миллиона баррелей в сутки.

Аналитики нефтяных рынков, в свою очередь, не ожидают, что цены на сырье поднимутся значительно выше $70 за баррель в 2018 году, учитывая рост предложения из США.

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