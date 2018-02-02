Нефть продолжает ралли, хорошая дисциплина ОПЕК+ поддерживает рынок

Цены на нефть умеренно растут на утренних торгах пятницы при поддержке строгого соблюдения производителями ОПЕК+ условий глобального пакта об ограничении добычи сырья.

К 9.20 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,29 процента до $69,85 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $66,11 за баррель, что на 0,47 процента выше предыдущего закрытия.

ОПЕК и несколько стран вне группы, включая Россию, в декабре 2016 года договорились сократить добычу сырья примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения. В конце ноября прошлого года они условились продлить действие соглашения до конца 2018-го.

Как показали расчеты Reuters, приверженность нефтекартеля ОПЕК пакту в предыдущем месяце увеличилась до 138 процентов против 137 процентов в декабре.

“Это лишь подчеркивает то, что ОПЕК и объединившая с ней усилия Россия остаются верны своей цели поддерживать цены на нефть”, – сказал Грег Маккена из AxiTrader.

Добыча нефти в РФ в январе 2018 года составила 10,95 миллиона баррелей в сутки, как и в декабре 2017-го, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные российского Минэнерго.

Хорошая дисциплина производителей ОПЕК+ вкупе с устойчивым ростом спроса вселяют оптимизм в инвесторов.

Так, Goldman Sachs вчера повысил трехмесячный прогноз цены Brent до $75 за баррель, а также улучшил полугодовой и годовой прогнозы до $82,5 за баррель и $75 за баррель соответственно. Предыдущий прогноз на 2018 год - $62 за баррель.