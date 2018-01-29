Нефть WTI в плюсе, котировки Brent снижаются утром понедельника

Североамериканский сорт WTI держится в плюсе на утренних торгах понедельника, а котировки европейского бенчмарка Brent снижаются.

К 9.25 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,14 процента до $70,42 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $66,32 за баррель, на 0,27 процента выше предыдущего закрытия.

Среди факторов поддержки аналитики называют хороший спрос, слабый доллар и действующие договоренности нефтеэкспортного картеля ОПЕК и не входящих в него производителей, включая Россию, об ограничении добычи сырья.

По прогнозу аналитиков JP Morgan, Brent будет в среднем торговаться на уровне $70 за баррель в 2018 году, WTI – $65,63 за баррель, что превышает предыдущий прогноз на $10 за баррель и $10,70 за баррель соответственно.

“Мы ожидаем, что котировки Brent приблизятся к $78 за баррель ближе к концу первого квартала 2018 года или же началу второго квартала”, – говорится в прогнозе JP Morgan.

В то же время одним из главных противовесов усилиям производителей ОПЕК+ и факторов, сдерживающих дальнейший подъем рынка, остается рост нефтедобычи в США.

По расчетам Минэнерго США, объем производства сырья в стране увеличился более чем на 17 процентов с середины 2016 года и в настоящий момент находится на уровне 9,88 миллиона баррелей в сутки.

Большинство аналитиков сходятся в прогнозах относительно того, что добыча нефти в США уже скоро преодолеет отметку 10 миллионов баррелей в сутки, учитывая активность бурения сланцев.

На прошлой неделе число установок для бурения нефтяных скважин в США выросло на 12 штук до 759, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.