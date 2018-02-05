Последнее обновление: 05.02.2018 10:46

Нефть дешевеет на фоне распродажи, укрепление доллара также давит на рынок

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть снижаются утром в понедельник на фоне усиления распродажи, а также в связи с укреплением доллара.

К 9.30 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,92 процента до $67,95 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $64,89 за баррель, что на 0,86 процента ниже предыдущего закрытия.

Доллар стабилизировался в понедельник после ралли, вызванного хорошей трудовой статистикой США, которая увеличила перспективы ускорения инфляции.

Среди других факторов давления на котировки аналитики называют рост нефтедобычи в США. По расчетам Управления энергетической информации (EIA), объем производства сырья в стране в ноябре перешагнул рубеж в 10 миллионов баррелей в сутки впервые с 1970 года.

Число установок для бурения нефтяных скважин в США также выросло на прошлой неделе.

За неделю к 2 февраля число установок увеличилось на 6 штук до 765, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

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