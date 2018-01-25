Нефть дорожает, североморская смесь Brent тестировала $71 за баррель

Цены на нефть растут утром в четверг при поддержке слабого доллара и снижения недельных запасов сырья в США, а также за счет действующих договоренностей ОПЕК+.

К 9.15 фьючерсы на европейский маркерный сорт Brent поднялись на 0,62 процента до $70,97 за баррель. Североморский нефтяной маркер в четверг пробил отметку $71 за баррель впервые с декабря 2014 года.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $66,22 за баррель, на 0,93 процента выше предыдущего закрытия.

“Ограничение добычи ОПЕК+, помноженное на падение доллара и сокращение запасов в США, подогрели ралли на нефтяном рынке”, – сказал Грег Маккена из AxiTrader.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране снизились на 1,07 миллиона баррелей за неделю к 19 января до 411,583 миллиона баррелей, хотя аналитики предсказывали спад на 1,60 миллиона.

При этом запасы нефтепродуктов за указанный период выросли.

Добыча нефти в США на прошлой неделе достигла 9,88 миллиона баррелей в сутки, еще больше приблизившись к уровню 10 миллионов баррелей в сутки, о котором в последнее время так часто говорят отраслевые эксперты.

Основную же поддержку рынок продолжает получать от ограничения нефтедобычи картелем ОПЕК и не входящими в него государствами, включая Россию.

По данным источников, Саудовская Аравия рассчитывает сохранить экспорт нефти на уровне около 7 миллионов баррелей в сутки в течение первого квартала текущего года в условиях действия пакта ОПЕК+ и невзирая на плановые ремонты НПЗ.