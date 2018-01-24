Brent дешевеет на сигналах роста запасов в США, WTI дорожает

В ходе торгов в среду стоимость нефти Brent умеренно опускается на опасениях увеличения запасов этого топлива в США по итогам прошлой недели, WTI, напротив, дорожает.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:26 опустилась на $0,04 (0,06%) - до $69,92 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к 14:27 мск на $0,18 (0,28%) - до $64,65 за баррель.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 4,76 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США будут обнародованы в среду в 18:30 мск. Если они совпадут с данными API, рост запасов станет первым за 10 недель.

Тем не менее эксперты S&P Global Platts ожидают сокращения запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,6 млн баррелей.

"Посмотрим, сможет ли WTI подняться выше $65 после отчета Минэнерго в среду, - говорит старший экономист энергетического рынка в ABN Amro Bank Ханс ван Клиф. - Возможно, отчет разочарует инвесторов, и пока многие настроены начать фиксировать прибыль".