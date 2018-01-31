Цены на нефть снижаются при росте недельных запасов в США

Цены на нефть снижаются утром в среду на фоне превзошедшего прогнозы роста недельных запасов сырья в США.

Станок-качалка на нефтяном месторождении близ Баку 5 октября 2017 года. REUTERS/Grigory Dukor

К 9.20 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,71 процента до $68,53 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $63,92 за баррель, на 0,9 процента ниже предыдущего закрытия.

Как показали данные Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на 3,2 миллиона баррелей до 419,5 миллиона за неделю к 26 января, тогда как аналитики предсказывали прирост на 126.000 баррелей.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика от Минэнерго США, выходящая сегодня в 18.30 МСК.

“Опасения по поводу наращивания нефтедобычи в США растут, продолжая давить на рынок, – сказал Михир Кападия из Sun Global Investments. – За последние пару лет американские производители очень преуспели на мировом рынке нефти”.

По расчётам Минэнерго, объём производства сырья в США увеличился более чем на 17 процентов с середины 2016 года и в настоящий момент находится на уровне 9,88 миллиона баррелей в сутки.

Большинство отраслевых экспертов сходятся в прогнозах относительно того, что добыча нефти в США уже скоро преодолеет отметку 10 миллионов баррелей в сутки, учитывая активность бурения сланцев.

На прошлой неделе число установок для бурения нефтяных скважин в США выросло на 12 штук до 759, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.