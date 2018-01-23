Нефть дорожает, прогноз МВФ и сделка ОПЕК+ поддержали рынок

Цены на нефть растут утром во вторник при поддержке ограничения добычи сырья производителями ОПЕК+, а также за счет пересмотра в сторону повышения прогноза глобального экономического роста Международным валютным фондом.

К 9.25 фьючерсы на европейский маркерный сорт Brent поднялись на 0,59 процента до $69,44 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $64,02 за баррель, на 0,71 процента выше предыдущего закрытия.

По оценке МВФ, рост мировой экономики составит 3,9 процента в 2018 году и 2019-м, что превышает предыдущий прогноз от октября на 0,2 процентных пункта.

Среди других факторов поддержки отраслевые эксперты называют действующие договоренности Организации стран-нефтеэкспортеров и не входящих в нее государств, включая Россию, об ограничении добычи сырья.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал по итогам встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в Омане, что мировые нефтепроизводители едины относительно того, что им нужно продолжать сотрудничество и после 2018 года, когда истекает срок действия глобального пакта.

“По нашему прогнозу, баланс на нефтяном рынке будет в целом сохраняться на протяжении всего 2018 года, но в четвертом квартале запасы сырья, как ожидается, вырастут”, – считают аналитики BNP Paribas.

Они также повысили прогноз средней цены североморской смеси Brent и североамериканского бенчмарка на $10 за баррель в 2018 году – до $65 за баррель и $60 за баррель соответственно.

И тем не менее некоторые говорят о рисках понижательной коррекции нефтяных котировок в связи со снижением маржи переработки, которое сначала наблюдалось в Азии, а сейчас актуально для Европы и США.

“Когда спрос на бензин достигнет пика к 2025 году (а нефть – к 2030-му), загрузка НПЗ может безвозвратно снизиться, что серьезно ударит по марже переработки”, говорится в отчете Bank of America Merrill Lynch.