Нефть дешевеет под давлением роста добычи в США

Цены на нефть снижаются на утренних торгах в пятницу из-за роста добычи сырья в США, а также в связи с прогнозами сезонного ослабления спроса.

К 9.17 фьючерсы на маркерный сорт Brent опустились на 1,04 процента до $68,59 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $63,13 за баррель, на 1,28 процента ниже предыдущего закрытия.

Как показали данные Минэнерго США, добыча нефти в стране выросла до 9,75 миллиона баррелей в сутки за неделю к 12 января.

Аналитики в большинстве своем сходятся во мнении, что производство сырья в США в скором времени преодолеет отметку 10 миллионов баррелей в сутки.

Кроме того отраслевые эксперты говорят о чрезмерном росте спекулятивных позиций на дальнейший подъем цен и в связи с этим ожидают фиксации прибыли.

В то же время, несмотря на текущий спад, инвесторы не ждут резкого снижения нефтяных котировок. По их словам, рынок продолжает получать поддержку от ограничения нефтедобычи странами ОПЕК и не входящими в картель производителями, включая Россию.

Сделка ОПЕК+ обеспечила ралли на нефтяном рынке, но у столь резкого скачка цен есть и обратная сторона. В своем ежемесячном обзоре ОПЕК повысила прогноз прироста предложения нефти из не входящих в нее стран в 2018 году, объяснив это удорожанием нефти.

Теперь ОПЕК ожидает, что предложение нефти из государств вне группы в этом году увеличится на 1,15 миллиона баррелей в сутки; предыдущий прогноз – прирост на 990.000 баррелей в сутки.