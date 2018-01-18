Нефть дешевеет, рынок будет ждать официальную статистику Минэнерго США

Цены на нефть перешли к снижению на вечерних торгах в четверг после выхода обзора ОПЕК, а также на фоне роста недельных запасов нефтепродуктов в США.

К 18.07 фьючерсы на маркерный сорт Brent опустились на 0,58 процента до $68,98 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $63,76 за баррель, на 0,33 процента ниже предыдущего закрытия.

Нефтеэкспортный картель ОПЕК повысил прогноз прироста предложения нефти из не входящих в него стран в 2018 году в связи со скачком цен на сырьё, следует из ежемесячного обзора организации.

Теперь ОПЕК ожидает, что предложение нефти из государств вне группы в этом году увеличится на 1,15 миллиона баррелей в сутки; предыдущий прогноз - прирост на 990.000 баррелей в сутки.

Сделка ОПЕК+ обеспечила рост цен на нефть до трёхлетних максимумов, но сегодня аналитики в целом сходятся во мнении, что ралли на нефтяном рынке, скорее всего, выдохлось.

Данные Американского института нефти (API) показали накануне, что запасы нефти в США уменьшились на 5,1 миллиона баррелей до 411,5 миллиона за неделю к 12 января, тогда как аналитики предсказывали снижение на 3,5 миллиона баррелей.

В то же время недельные запасы нефтепродуктов за указанный период выросли, что может говорить об ослаблении спроса, считают аналитики.

В фокусе внимания – официальная статистика Минэнерго США, выходящая сегодня вечером.

Кроме того, инвесторы внимательно следят за развитием ситуации в Нигерии.

Нигерийская вооружённая группировка Мстители дельты Нигера опубликовала накануне заявление на своём сайте, в котором говорится, что её участники в ближайшие дни готовят нападение на объекты нефтяной инфраструктуры страны.