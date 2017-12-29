Доллар торгуется вблизи месячного минимума, сырьевые валюты в плюсе

Доллар удерживется вблизи месячного минимума к корзине основных валют в пятницу, в то время как сырьевые валюты, такие как австралийский и канадский доллар, торгуются у двухмесячных пиков благодаря укреплению цен на энергоресурсы и металлы.

Индекс доллара к 9.41 продолжал снижаться, опустившись на 0,04 процента до 92,561.

С начала декабря индекс сбавил 0,5 процента.

К иене доллар подешевел на 0,2 процента до 112,68. Накануне он опустился до девятидневного минимума в 112,660 иены, а с начала 2017 года потерял 3,5 процента.

Евро прибавил 0,1 процента до $1,1952, торгуясь вблизи месячного пика в $1,1959, достигнутого на предыдущей сессии. С начала декабря евро прибавил 0,3 процента.

Единая европейская валюта слабо отреагировала на объявление о том, что в Италии 4 марта пройдут парламентские выборы, поскольку инвесторы этого ждали. Как ожидается, голосование не выявит однозначного победителя, что может привести к волатильности на рынке третьей по величине экономики еврозоны.

Австралийский доллар практически не изменился, удерживаясь на уровне $0,7802 после роста до двухмесячного пика в $0,7810 на предыдущей сессии.

С начала декабря “австралиец” прибавил 3 процента за счет роста цен на сырьевые товары, такие как железная руда и медь.

Канадский доллар продолжил расти, достигнув отметки 1,2555 к американскому доллару - максимума с 20 октября. С начала декабря канадский доллар вырос на 2,5 процента благодаря подъему цен на нефть.

Новозеландский доллар вырос до $0,7099.