Доллар дешевеет на фоне низкой активности торгов

Доллар США дешевеет относительно евро в среду после незначительного укрепления накануне на фоне низкой активности торгов, которая, как ожидается, сохранится вплоть до Нового года.

Инвесторы продолжают изучать детали налоговой реформы в США, взвешивая ее плюсы и минусы, пишет MarketWatch.

Эксперты ожидают, что реализация налоговой реформы одновременно с повышением базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) поддержит американскую валюту.

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, опустился в ходе торгов на 0,1%.

Курс евро к доллару по состоянию на 9:09 поднялся до $1,1882 по сравнению с $1,1858 на закрытие предыдущей сессии. Во вторник стоимость евро по отношению к американской валюте уменьшилась на 0,1%.

Японская валюта к доллару подросла к этому времени до 113,19 иены по сравнению с 113,23 иены накануне. Курс евро к иене вырос до 134,49 иены против 134,28 иены на закрытие рынка 26 декабря.

Курс австралийского доллара поднялся в ходе торгов до максимального за два месяца уровня на фоне подъема цен на сырье и оптимизма в отношении перспектив экономики страны.

"Австралийская экономика улучшается, и цены на сырье, в частности, медь, растут, что будет способствовать укреплению местной валюты в следующем году, - цитирует агентство Bloomberg валютного аналитика Mizuho Securities Co. Масафуми Ямамото. - Инфляция в стране также ускоряется, и, по моему мнению, Центробанк Австралии поднимет ставку в следующем году. Эти ожидания поддерживают австралийский доллар".

Курс доллара США опустился до 1,2907 австралийского доллара по сравнению с 1,2939 на закрытие предыдущей сессии. Евро снизился до 1,5335 австралийского доллара против 1,5346 накануне.