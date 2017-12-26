Последнее обновление: 26.12.2017 14:06

Доллар стабилен при низкой активности игроков, иена мало меняется после статистики Японии

Доллар стабилен против корзины основных валют в условиях сниженной активности на валютном рынке, проигнорировав хорошую экономическую статистику Японии; участники рынка размышляют о потенциальных катализаторах роста в следующем году.

Биржи в Австралии и Гонконге остаются закрытыми после празднования католического Рождества в понедельник, также не работают и многие финансовые центры Европы.

Евро снизился на 0,1 процента до $1,1867. Единая валюта на прошлой неделе сдала часть позиций после победы на выборах в Каталонии сторонников независимости региона, что углубило политический кризис в Испании, став ударом для премьера страны Мариано Рахоя и поддерживающих его лидеров ЕС.

По отношению к иене доллар колеблется незначительно, торгуясь вблизи 113,30.

“Вчера и сегодня крупные рынки закрыты, поэтому сейчас сложно определить четкое направление, и нам нужно подумать о том, что произойдет в начале следующего года”, - сказал Масафуми Ямамото, главный специалист по валютной стратегии Mizuho Securities.

“Я по-прежнему считаю, что принятие налогового законопроекта в США и недопущение приостановки работы правительства благоприятны для доллара, - сказал он. - В некотором смысле у доллара есть преимущество”.

Рынок сдержанно отреагировал на опубликованные во вторник данные, согласно которым базовые потребительские цены в Японии в ноябре выросли 11-й месяц подряд, прибавив 0,9 процента в годовом выражении, а расходы домохозяйств существенно увеличились.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, к 10.05 МСК опустился на 0,1 процента до 93,282.

Курс биткоина на базирующейся в Люксембурге бирже Bitstamp продолжил расти и торговался около отметки $15.501,14, на 11 процентов выше предыдущего закрытия. В пятницу криптовалюта подешевела примерно на 30 процентов в определенный момент торгов.

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