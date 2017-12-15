Доллар малоподвижен на фоне неопределенности вокруг налоговой реформы в США

Доллар торговался без внятной динамики на азиатских торгах пятницы на фоне споров вокруг законопроекта, призванного реформировать налоговый кодекс США, в то время как евро снизился после того, как Европейский центробанк сообщил, что будет сохранять меры стимулирования столько, сколько понадобится.

К 8.29 доллар сбавил 0,04 процента до 112,34 иены после снижения до восьмидневного минимума в 112,065 накануне.

Доллар оказался под давлением после сообщений о том, что два сенатора-республиканца в четверг призвали внести изменения в предложенный план налоговой реформы. Для принятия законопроекта Сенатом необходимо простое большинство голосов. Как ожидается, никто из демократов не поддержит реформу, а республиканцы обладают большинством лишь в два голоса в верхней палате Конгресса.

Как только относительно законопроекта будет достигнут компромисс, он будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

“Существуют предположения, что экономическое воздействие снижения налогов будет не слишком сильным. Однако важно, что с принятием законопроекта этот элемент неопределенности, который не нравится рынку, исчезнет”, - сказал Юкио Исидзуки, старший аналитик Daiwa Securities.

Евро торговался без резких колебаний на уровне $1,1779 после снижения примерно на 0,4 процента накануне.

Единая европейская валюта подешевела после того, как ЕЦБ в четверг повысил прогнозы роста ВВП и инфляции в еврозоне, но оставил в силе свое обещание сохранять меры стимулирования так долго, как это будет необходимо.

Индекс доллара к корзине основных валют прибавил 0,12 процента до 93,599, отойдя от восьмидневного минимума в 93,282, достигнутого накануне. С начала недели индекс сбавил 0,3 процента.

Фунт стерлингов подорожал на 0,07 процента до $1,3440. В четверг британская нацвалюта отошла от максимума почти за неделю в $1,3467, так как рынки были разочарованы заявлением Банка Англии о том, что процентные ставки, скорее всего, будут повышаться лишь постепенно, несмотря на опережающую ориентир инфляцию и прогресс переговоров о Brexit.

Австралийский доллар удерживался на уровне $0,7670, вблизи максимума пяти недель в $0,7680, достигнутого в четверг благодаря хорошей трудовой статистике.

Новозеландский доллар вырос на 0,5 процента до $0,7019 после того, как министр финансов страны Грант Робертсон сказал, что его устраивает общая динамика нацвалюты.