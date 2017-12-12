Последнее обновление: 12.12.2017 18:11

Евросоюз в четверг продолжит обсуждение санкций против России – источник

Главы государств и правительств стран-членов Евросоюза в четверг примут политическое решение о продлении секторальных экономических ограничительных мероприятий против России, введенных за посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом заявил высокопоставленный сотрудник руководящего института ЕС накануне саммита ЕС, который пройдет 14-15 декабря в Брюсселе.

«Лидеры заслушают президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера Ангелу Меркель по последней информации об имплементации Минских договоренностей. После этого, как можно быстрее, ожидается формальное решение о продлении экономических санкций против России», - рассказал собеседник Укринформа.

Как ожидается, юридический акт о продлении на последующие полгода после 31 января 2018 года антироссийских санкций примет в понедельник Совет ЕС.

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