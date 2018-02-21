ЕС продлил санкции против 150 человек и 38 компаний из-за Крыма и Донбасса

Евросоюз продлил на шесть месяцев действие персональных ограничительных мер, а также в отношении учреждений, деятельность которых направлена на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины.

Соответствующее решение приняли в среду постоянные представители стран-членов при Совете ЕС.

Речь идет о 150 лицах, которые являются российскими (включая близкое окружение президента РФ Владимира Путина), крымскими, сепаратистскими (на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей Украины) деятелями. В отношении них продлены визовый запрет и блокирование активов на территории ЕС.

Также санкции продлены в отношении 38 компаний, действующих в секторах экономики аннексированного Россией Крыма.