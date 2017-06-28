Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода

Совет ЕС утвердил продление на шесть месяцев ограничительных мер секторального, экономического характера в отношении России в связи с ситуацией на востоке Украины.

В Евросоюзе дальнейшую судьбу этих санкций по-прежнему увязывают с выполнением российской стороной Минских соглашений, сообщил "Интерфаксу" европейский дипломатический источник.

Европейский Совет согласовал данное продление 22 июня в Брюсселе на уровне глав государств и правительств, что стало политическим одобрением такого решения.

После саммита ЕС 23 июня председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил: "Во-первых, мы договорились продлить санкции против России еще на шесть месяцев".

Следуя процедуре, Совет ЕС утвердил 28 июня юридический акт о продлении санкций.