Лидеры ЕС решили продлить экономические санкции против России

В ходе последнего саммита лидеры стран Евросоюза согласовали продление экономических санкций против России.

Эти ограничения были введены ими в связи с ситуацией с Крымом, а также из-за поддержки Москвой ополченцев в Донбассе. Об этом председатель Европейского совета Дональд Туск написал на своей странице в Twitter.

«ЕС объединил свои усилия по продлению экономических санкций в отношении России», — сообщил он. Остальных подробностей этого решения Туск не привел.

Продленные экономические санкции будут действовать в течение еще шести месяцев. Прежние ограничения ЕС в отношении России должны были истечь в конце января 2018 года.

Ранее, 12 декабря, о том, что лидеры стран — членов ЕС готовятся принять соответствующее решение, Reuters рассказали несколько неназванных чиновников и дипломатов в Брюсселе.

Продленные 14 декабря санкции были приняты ЕС в июле 2014 года. Они были направлены на российские энергетический, оборонный и финансовый секторы и коснулись в том числе банков с госучастием, например Сбербанка и ВТБ, а также крупных российских нефтегазовых компании — «Роснефти», «Газпром нефти» и «Транснефти». Меры предусматривали ограничение доступа этих компаний и финансовых организаций на европейские финансовые рынки.

Тогда же лидеры стран — членов ЕС приняли решение ввести эмбарго на торговлю российским оружием и запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения — для военных нужд или российской армии. В последний раз эти ограничения были продлены 28 июня.

Помимо этого, в сентябре совет ЕС продлил индивидуальные санкции против России. В обновленный перечень вошли 149 физических и 38 юридических лиц. Эти ограничения останутся в силе по меньшей мере до 15 марта 2018 года.

В ответ на это российские власти ввели ограничения против стран, принявших санкции в отношении Москвы. В России эти меры обосновывают принципом взаимности. Среди этих ограничений — эмбарго на ввоз мяса, овощей, фруктов и молочной продукции из стран, принявших антироссийские санкции. Предыдущее продление секторальных санкций в Кремле, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, восприняли «с сожалением».