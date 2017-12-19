Последнее обновление: 19.12.2017 17:56

ЕС в четверг примет официальное решение о продлении экономических санкций против России

Евросоюз в четверг примет официальное решение о продлении экономических санкций против России, которое ранее было согласовано главами государств и правительств стран ЕС, сообщил РИА Новости источник в ЕС.

Лидеры стран-членов Евросоюза на неформальном ужине в четверг вечером приняли политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против России. Теперь оно должно быть официально закреплено. Действие ограничительных мер истекает в конце января 2018 года.

"В четверг днем", - сказал пожелавший остаться неназванным собеседник агентства, отвечая на вопрос, когда будет принято формальное решение.

Решение будет одобрено по письменной процедуре, не предполагающей проведение заседания.

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