Последнее обновление: 14.11.2017 17:49

ЕС продолжит экономические санкции против России без дискуссий – журналист

Европейский Союз продолжит экономические санкции против России в декабре без особых дискуссий. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"На данный момент похоже, что решение о продлении экономических санкций против России будет принято без каких-либо серьезных обсуждений на заседании Европейского совета в декабре", - сообщил журналист, которого цитирует "Европейская правда".

Ограничительные меры были впервые введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России, которая дестабилизировала ситуацию в Украине. Они были усилены в сентябре 2014 года.

Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы и сферу товаров двойного назначения.

19 марта 2015 года продолжительность санкций связали с полным выполнением Минских соглашений, которые должны были быть выполнены до 31 декабря 2015 года.

Поскольку этого не произошло и учитывая то, что Минские соглашения по-прежнему не были полностью выполнены, Совет ЕС продлил санкции.

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