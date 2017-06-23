ЕС подтвердил продление санкций в отношении России

Лидеры ЕС в четверг согласовали продление на шесть месяцев санкций в отношении России, введенных за ее вмешательство в украинский кризис, сказал глава Евросовета Дональд Туск.

"Договорились. ЕС продлит экономические санкции против России", - написал Туск в твиттере.

Этот шаг демонстрирует, что блок считает Москву виновной в невыполнении условий Минских соглашений.

Ранее сохранение ограничительных мер поддержали правительства стран ЕС, и лидерам государств предстояло одобрить его на проходящем в четверг саммите в Брюсселе.

После очередного продления санкции в отношении РФ будут действовать до января 2018 года.

ЕС и США ввели санкции против России за аннексию Крыма в 2014 году и поддержку сепаратистов на востоке страны.

Вооруженный конфликт между пророссийскими сепаратистами и правительственными силами вспыхнул на Украине в апреле 2014 года после революции в Киеве, которая вынудила бежать из страны поддерживаемого Москвой президента.

Москва отрицает, что ее войска участвуют в украинском конфликте.