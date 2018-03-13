Последнее обновление: 13.03.2018 10:26

Евросоюз продлил антироссийские санкции

Совет Евросоюза продлил еще на полгода санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из-за ситуации вокруг Украины, говорится в сообщении Совета.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе

"Двенадцатого марта Совет продлил ограничительные меры за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года", - говорится в релизе.

Меры подразумевают заморозку активов физических и юридических лиц. попавших под санкции, а также ограничения на поездки.

Согласно документу, Евросоюз оценил ситуацию и пришел к выводу, что пока не может изменить санкционный режим.

Накануне глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что для того, чтобы политика ЕС в отношении России изменилась, Москва должна полностью выполнить Минские соглашения и прекратить незаконную аннексию Крыма. По ее словам, визиты некоторых европейских политиков в Крым не отражают общей позиции Евросоюза.

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