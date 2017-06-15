В понедельник ЕС продлит на год санкции против России

В понедельник, 19 июня, Совет ЕС по иностранным делам продлит на год ограничительные меры в ответ на нелегальную аннексию Россией Автономной республики Крым. Такое решение примут без обсуждения министры иностранных дел.

«Совет ЕС продлит ограничительные меры в ответ на нелегальную аннексию Крыма и Севастополя Россией на один год – до 28 июня 2018 года», - заявили в Совете ЕС.

В 2014 году ЕС ввел секторально-экономические ограничительные меры против российской экономической деятельности на территории АР Крым и города Севастополя. Речь идет о запретах и ограничениях для компаний и частных лиц из ЕС на деятельность в Крыму в торгово-экономической, финансовой и инвестиционных сферах, энергетике, туристической отрасли.

Европейцы и зарегистрированные в ЕС компании не могут покупать недвижимость или юридические компании в Крыму, финансировать крымские компании или предоставлять им сопутствующие услуги. Туристическим операторам ЕС запрещено предоставлять услуги в Крыму и Севастополе. В частности, европейские круизные суда не смогут заходить в порты Крымского полуострова, за исключением экстренных случаев.

Кроме того, запрещен экспорт некоторых товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму. В обратном направлении запрещен импорт товаров из Крыма, за исключением, если они имеют сертификат происхождения, выданный уполномоченным органом власти Украины.

Запреты и ограничения касается транспортной, телекоммуникационной и энергетической отраслей, поиска, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.