Евросоюз продлил санкции против России

В Евросоюзе в среду продолжили персональные ограничительные меры против российских, крымских чиновников, членов террористических организаций в ОРДЛО, включая ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина.

Соответствующее решение в среду принял Комитет постоянных представителей стран-членов при Совете ЕС.

Ограничительные меры, которые будут действовать и в отношении некоторых компаний и учреждений, продлены на шесть месяцев.

Санкции против 149 человек и 38 учреждений включают в себя визовые запреты и блокирование активов на территории ЕС.

Как отметил официальный представитель Совета ЕС, сейчас в санкционный список включили еще одну компанию, которая обслуживает порт во временно оккупированном Крыму.

Также, как сообщают источники, в "черном списке" ЕС останется новоназначенный посол России в США Анатолий Антонов.

С полным текстом обновленных санкций, включая имена людей и названия компаний можно будет ознакомиться после публикации документа в Официальном журнале ЕС.

В марте 2017 года Евросоюз продлил на полгода – до 15 сентября действие санкций против российских высокопоставленных должностных лиц, включая окружение Путина.

Решение Совета ЕС касается российских, крымских, сепаратистсько-террористических деятелей, которые причастны к посягательству на территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

В "черном списке" – высокие представители правительства, Государственной думы и Совета федераций России, чиновники Администрации российского президента, военные руководители, так называемые "руководители" Крыма, донецкие и луганские террористы, а также приближенные к Путину олигархи.