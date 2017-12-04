Нефть умеренно дешевеет на фоне роста буровой активности в США

Цены на нефть умеренно снижаются утром в понедельник на фоне роста буровой активности в США, продолжая при этом находиться вблизи максимумов с середины 2015-го.

К 9.36 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,44 процента до $63,45 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $57,98 за баррель, на 0,65 процента ниже предыдущего закрытия.

Число буровых установок в США выросло на 2 штуки за неделю к 1 декабря до 749, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Это максимально высокий уровень с сентября.

Число буровых является ранним индикатором объёма будущей добычи нефти в США.

По данным Управления энергетической информации (EIA), производство нефти в США выросло до 9,5 миллиона баррелей в сутки в сентябре, что стало лучшим показателем в месячном выражении с апреля 2015 года, когда объём нефтедобычи в США составил 9,6 миллиона баррелей в сутки.

“Темпы роста добычи нефти в США, а также уровень глобального спроса на сырьё в 2018 году остаются главными неизвестными”, – сказали аналитики BMI Research.