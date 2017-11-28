Цены на нефть снижаются в ожидании встречи ОПЕК+

Мировые цены на нефть снижаются во вторник на фоне неопределенности судьбы сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, а также на отраслевых новостях из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.43 стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,27%, до 63,21 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,53%, до 57,8 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают ждать встречу министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи "черного золота", входящих и не входящих в ОПЕК. Заседание состоится в четверг, 30 ноября, в Вене. В преддверии встречи, 29 ноября, пройдет заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ и корректировки его условий, в который входят представители только шести стран соглашения: Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.

В понедельник министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что практически все страны сделки выступают за ее продление. Тем не менее трейдеры сохраняют осторожность, так как нет уверенности, будет ли в итоге продлено соглашение на встрече в Вене и на какой срок.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Давление на стоимость марки WTI оказывают новости о восстановлении работы трубопровода Keystone компании TransCanada после ремонта. Ранее TransCanada сообщила, что собрала 44,4 тысячи галлонов (около 1 тысячи баррелей) нефти после разлива на трубопроводе Keystone в американском штате Южная Дакота. Объем утечки оценивается в 5 тысяч баррелей нефти. Часть трубопровода Keystone от Хардисти в канадской Альберте до Кушинга (Оклахома, США) и от Хардисти до Вуд-Ривера и Патоки (Иллинойс, США) была перекрыта на прошлой неделе.