Цены на нефть в плюсе, все внимание приковано ко встрече ОПЕК+ в Вене

Цены на нефть подрастают утром в четверг: внимание игроков рынка приковано ко встрече министров стран ОПЕК и не входящих в картель государств в Вене, на которой они обсудят дальнейшую судьбу пакта об ограничении добычи сырья.

К 9.11 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,48 процента до $63,41 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $57,46 за баррель, на 0,28 процента выше предыдущего закрытия.

Открытая сессия ОПЕК начнется сегодня в 12.00 МСК, а позже министры удалятся на закрытое заседание, следует из предварительного графика. Министры из не входящих в организацию стран, как ожидается, присоединятся к ним в 17.00 МСК.

ОПЕК и несколько стран вне группы, включая Россию, в декабре 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки, а позже условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

Мониторинговый комитет ОПЕК, а также не входящие в картель нефтепроизводители, включая Россию и Саудовскую Аравию, рекомендовали в среду продлить сделку о сокращении нефтедобычи на девять месяцев.

Аналитики в целом также называют такой исход встречи наиболее вероятным.

Кроме того, рынок поддержало превысившее прогнозы снижение недельных запасов нефти в США.

В то же время добыча нефти в США за неделю выросла до 9,68 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA). Наращивание производства сырья в США, в том числе ресурсов сланцевой нефти, остается одним из главных противовесов усилиям ОПЕК+, отмечают отраслевые эксперты.