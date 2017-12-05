Нефть WTI в легком минусе, котировки Brent стабильны вечером во вторник

Американская нефть WTI незначительно дешевеет на вечерних торгах во вторник, а котировки североморской смеси Brent стабильны.

К 16.55 фьючерсы на нефть сорта Brent подросли на 0,08 процента до $62,50 за баррель.

Фьючерсные контракты на нефть WTI к этому времени торговались у отметки $57,33 за баррель, на 0,24 процента ниже предыдущего закрытия.

Среди сдерживающих факторов аналитики называют фиксацию прибыли вслед за решением ОПЕК+ продлить действие глобального пакта об ограничении добычи сырья.

Нефтеэкспортный картель ОПЕК и ряд не входящих в него производителей, включая Россию, в минувший четверг договорились продлить сделку ещё на 9 месяцев, рассчитывая в конечном счёте справиться с переизбытком и привести рынок к балансу.

Как показали расчёты Рейтер, добыча нефти ОПЕК в ноябре снизилась на 300.000 баррелей в сутки до 32,48 миллиона баррелей в сутки, что стало минимальным уровнем с мая.

Таким образом, в ноябре члены нефтекартеля выполнили условия соглашения на 112 процентов против октябрьских 92 процентов.

Аналитики Goldman Sachs отметили, что приверженность Саудовской Аравии и России глобальному пакту высокая, в связи с чем повысили прогноз спотовых цен на европейский маркерный сорт Brent и американский бенчмарк WTI до $62 за баррель и $57,50 за баррель в 2018 году соответственно.

Одним из главных противовесов усилиям ОПЕК+ остаётся наращивание производства сырья в США.

“Если мы говорим о предложении в 2018 году, то здесь ключевую роль будет играть уровень нефтедобычи в США”, – сказал Тамас Варга из PVM.

В фокусе внимания инвесторов – данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации (EIA).