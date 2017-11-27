Цены на нефть снижаются, опускаясь с максимального уровня за два года

Нефть дешевеет в ходе торгов в понедельник на данных о росте активности в сфере нефтедобычи в США.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:51 мск опустилась на $0,13 (0,20%) - до $63,73 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,4 (0,68%) - до $58,55 за баррель.

Brent подорожала на 1,8% по итогам минувшей недели, цена WTI выросла на 4%, до рекордного уровня за два года на оптимизме по поводу возможного продления соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Встреча стран картеля при участии представителей государств-партнеров состоится в четверг в Вене.

Между тем негативным фактором для нефтяных котировок стал отчет нефтесервисной компании Baker Hughes, указавший на рост действующих нефтедобывающих установок в США на 9 единиц на прошлой неделе.