Нефть в минусе из-за роста запасов в США, неопределенности перед встречей ОПЕК+

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду из-за неожиданного роста запасов сырья в США, а также на фоне сохраняющейся неопределенности в преддверии завтрашней встречи ОПЕК+.

Буровая платформа на месторождении Йохан Свердруп у берегов Норвегии. REUTERS/Nerijus Adomaitis

К 9.22 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,71 процента до $63,16 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $57,70 за баррель, на 0,5 процента ниже предыдущего закрытия.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США увеличились на 1,8 миллиона баррелей до 457,3 миллиона за неделю к 24 ноября, тогда как аналитики предсказывали снижение на 2,3 миллиона баррелей.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Минэнерго США, выходящая сегодня вечером.

В целом же рынок ждет встречи министров ОПЕК и не входящих нефтеэкспортный картель, которые соберутся завтра в Вене, чтобы обсудить дальнейшую политику.

ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в декабре 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки, а позже условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

По словам делегатов ОПЕК, наиболее вероятным исходом заседания станет решение о 9-месячном продлении сделки. Некоторые отраслевые эксперты при этом считают, что необходимости продлевать действие соглашения до конца следующего года нет, так как рынок уже движется к балансу, в том числе за счет подъема мировой экономики.

Трейдеры, в свою очередь, отмечают, что продление пакта на 9 месяцев уже заложено в цену на нефть, в связи с чем указывают на риски понижательной коррекции.