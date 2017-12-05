Цены на нефть стабильны, инвесторы ждут снижения запасов в США

Цены на нефть малоподвижны утром во вторник: ожидания снижения недельных запасов сырья в США, а также надежды на выравнивание баланса глобального спроса и предложения за счёт 9-месячного продления пакта ОПЕК+ поддерживают рынок.

К 9.15 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,16 процента до $62,35 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $57,43 за баррель, на 0,07 процента ниже предыдущего закрытия.

Нефтеэкспортный картель ОПЕК и ряд не входящих в него производителей, включая Россию, на прошлой неделе договорились продлить действие соглашения об ограничении добычи сырья ещё на 9 месяцев, рассчитывая в конечном счёте справиться с переизбытком и привести рынок к балансу.

Как показали расчёты Рейтер, добыча нефти ОПЕК в ноябре снизилась на 300.000 баррелей в сутки до 32,48 миллиона баррелей в сутки, что стало минимальным уровнем с мая.

Аналитики Goldman Sachs, в свою очередь, отметили, что приверженность Саудовской Аравии и России глобальному пакту высокая, в связи с чем повысили прогноз спотовых цен на североморскую смесь Brent и американский бенчмарк WTI до $62 за баррель и $57,50 за баррель в 2018 году соответственно.

В фокусе внимания инвесторов – данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации (EIA).