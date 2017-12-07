Цены на нефть малоподвижны, рост сдерживается наращиванием добычи в США

Цены на нефть малоподвижны утром в четверг: снижение недельных запасов сырья в США поддерживает котировки, но дальнейший подъём сдерживается наращиванием добычи американскими производителями.

К 9.17 фьючерсы на нефть сорта Brent подросли на 0,23 процента до $61,36 за баррель.

Фьючерсные контракты на нефть WTI к этому времени торговались у отметки $56,05 за баррель, на 0,16 процента выше предыдущего закрытия.

Запасы нефти в США уменьшились за неделю к 1 декабря на 5,6 миллиона баррелей до 448,1 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали снижение на 3,4 миллиона, сообщило Управление энергетической информации (EIA).

В то же время недельные запасы бензина в США выросли на 6,78 миллиона баррелей до 220,88 миллиона.

“Это может означать, что НПЗ в будущем могут сократить объём переработки”, – сказали аналитики банка ANZ.

Кроме того, по данным Минэнерго, добыча нефти в США за указанный период выросла на 25.000 баррелей в сутки до 9,71 миллиона баррелей в сутки. C-OUT-T-EIA

Рост нефтедобычи в США остаётся одним из главных противовесов усилиям ОПЕК и производителей, не входящих в нефтеэкспортный картель, которые объединили усилия для борьбы с глобальным переизбытком.

Сукрит Виджаякар из Trifecta в связи с этим указал на угрозу для темпов ребалансировки нефтяного рынка, оговорившись, что не уверен, идёт ли она в принципе.