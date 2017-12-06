Нефть дешевеет из-за роста недельных запасов нефтепродуктов в США

Цены на нефть снижаются днём в среду на фоне роста недельных запасов нефтепродуктов в США, который аналитики объясняют вялым спросом.

С оглядкой на нефть снижается и курс российской валюты.

К 13.08 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,70 процента до $62,42 за баррель.

Фьючерсные контракты на нефть WTI к этому времени торговались у отметки $57,19 за баррель, на 0,75 процента ниже предыдущего закрытия.

По данным Американского института нефти (API), запасы сырья в США уменьшились на 5,5 миллиона баррелей до 451,8 миллиона за неделю к 1 декабря, тогда как аналитики предсказывали снижение на 3,4 миллиона баррелей.

В то же время запасы бензина и дистиллятов за указанный период выросли на 9,2 миллиона баррелей и 4,3 миллиона соответственно.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Минэнерго США, выходящая сегодня вечером.

При этом рынок продолжает получать поддержку от ограничения добычи сырья ОПЕК и производителями, не входящими в нефтеэкспортный картель, которые в минувший четверг договорились продлить действие соглашения ещё на 9 месяцев.

Одним из главных противовесов усилиям ОПЕК+ остаётся рост нефтедобычи в США. По данным Управления энергетической информации (EIA), в настоящий момент она составляет 9,68 миллиона баррелей в сутки, что превышает уровень середины 2016-го на 15 процентов.

“Добытчики ресурсов сланцевой нефти продолжают наращивать долю рынка”, – сказал Фавад Разакзада из Forex.com.